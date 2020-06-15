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Путин заявил, что потребуются новые шаги по поддержке граждан и экономики

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать решения о продлении мер поддержки экономики после 1 июля.

"Прошу правительство обстоятельно все проработать, и если где-то сбой происходит - донастроить уже принятые решения (по поддержке экономики), учесть опыт их реализации при разработке новых шагов по поддержке граждан и экономики. А они, думаю, будут необходимы", - сказал Путин на совещании по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы, которое прошло в режиме видеоконференции.

Он отметил, что впереди непростой этап восстановления экономики и рынка труда.

"В этой связи напомню, что период действия целого ряда мер, которые мы ранее предусмотрели, 1 июля истекают. Нужно все взвесить, оценить и в ближайшее время принять решение о том, какие меры, нужны ли они, и, если нужны, то какие целесообразно продлить, какие новые решения использовать дополнительно в развитие уже реализуемых программ", - сказал Путин.

Владимир Путин

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