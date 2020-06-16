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В Петербурге отменили первый штраф по самоизоляции за футбол с ребенком

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд отменил решение Ленинского районного суда о привлечении к административной ответственности местного жителя Алексея Полищука за нарушение связанных с коронавирусом ограничений.

Адвокат Александр Передрук сообщил, что суд признал решение Ленинского районного суда незаконным, удовлетворив жалобу. Дело отправлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Мужчине вменили нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих (часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ). По словам Передрука, мужчина был наказан за то, что играл с ребенком в футбол на спортивной площадке.

Как сообщалось, 7 апреля полиция обнаружила 38-летнего Полищука, гулявшего с ребенком, во дворе дома на Лермонтовском проспекте, 8 апреля мужчина был оштрафован на 15 тыс. рублей. Это был первый в городе штраф за нарушение запрета Смольного посещать детские и спортивные площадки.

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