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В Норильске завершили активную фазу сбора топливно-водяной смеси на месте ЧС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС завершили активную фазу сбора топливно-водяной смеси в Норильске, продолжаются работы по очистке малых водоёмов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

"Активная фаза сбора топливно-водяной смеси с поверхности реки завершена. Продолжаются работы по очистке поверхности малых водоемов, а также обработка береговой линии сорбентом и сбор поверхностной пленки нефтепродуктов",- сказали в ведомстве.

В МЧС отметили, что министр Евгений Зиничев призвал разрабатывать конкретные предложения по восстановлению экологии.

"Обращаю внимание на контроль за обеспечением надлежащих условий хранения собранной топливно-водяной смеси и загрязненного грунта. Необходимо продолжать мониторинг экологической обстановки для незамедлительного принятия дополнительных мер в случае необходимости. И, кроме того, уже сейчас нужно думать о восстановлении экологии, прорабатывать данный вопрос", - цитирует Зиничева пресс-служба МЧС.

Также в МЧС отметили, что с 4 июня с места ЧС было собрано и вывезено для дальнейшей утилизации более 84 тыс. тонн загрязненного грунта, с поверхности водоемов и из грунта собрано около 31 тыс. куб. метров водно-топливной смеси, обработано сорбентом 52 км береговой линии и более 63 тыс. кв. метров загрязненной территории.

"Для предотвращения попадания нефтепродуктов в озеро Пясино было выставлено до 64 линий боновых заграждений, в том числе 21 линия сорбирующих бон",- сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в МЧС проинформировали, что специалистами под руководством Росприроднадзора ежедневно производятся исследования на наличие загрязнения нефтепродуктами на акватории реки Амбарная, озера Пясино, реки Пясина, а также грунта по береговой линии на всем протяжении растекания аварийного топлива и донных отложений.

В свою очередь, заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов в ходе заседания постоянно действующей рабочей группы правительственной комиссии по ликвидации разлива нефтепродуктов в Норильске заявил, что в настоящее время сформирована комиссия по оценке ущерба водно-биологическим ресурсам и среде их обитания, а также по планированию тех мероприятий, которые должны быть выполнены после очистки.

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"Проводятся пробы и анализируются результаты, а также оценка ихтиологической обстановки. В ближайшие 2-3 дня будут взяты гидробиологические пробы на реках и озерах региона",- сообщил Соколов.

По итогам заседания комиссии Зиничев также призвал все задействованные ведомства продолжить работы по сбору нефтепродуктов на месте ЧС.

"Мы должны добиться максимальной нейтрализации негативных последствий для окружающей среды",- подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По факту происшествия возбуждено несколько уголовных дел, арестован начальник цеха ТЭЦ. Розлив топлива объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Авария на ТЭЦ-3 Норильска стала второй крупнейшей в России после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994, когда ликвидация заняла шесть лет.

Хроника 29 мая – 16 июня 2020 годаАвария на ТЭЦ в Норильске
Норильск Норникель МЧС

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