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Глава СУ СКР по Дагестану в тяжелом состоянии госпитализирован после ДТП

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - И.о. руководителя следственного управления СКР по Дагестану Алексей Потанин пострадал в ДТП. Правоохранительные органы устанавливают причину аварии, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По словам собеседника агентства, Потанин и двое его подчиненных госпитализированы в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, автомобиль подрезала другая машина.

Агентство пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

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