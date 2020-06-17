Глава СУ СКР по Дагестану в тяжелом состоянии госпитализирован после ДТП
Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - И.о. руководителя следственного управления СКР по Дагестану Алексей Потанин пострадал в ДТП. Правоохранительные органы устанавливают причину аварии, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
По словам собеседника агентства, Потанин и двое его подчиненных госпитализированы в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, автомобиль подрезала другая машина.
Агентство пока не располагает официальным подтверждением данной информации.