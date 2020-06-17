Генерал-лейтенант юстиции пострадал в том же ДТП, что и глава управления СК по Дагестану

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Руководитель следственного управления СК России по СКФО Олег Васильев госпитализирован после ДТП в Дагестане, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Он пояснил, что в ДТП в Каякентском районе Дагестана пострадал не только глава республиканского СК, но и руководитель СУ СКР по СКФО, генерал-лейтенант Олег Васильев. У него сломала ключица.

Васильев находится в Центральной больнице Дербента, ему будут делать операцию.

Ранее сообщалось, что внедорожник с и.о. руководителя СУ СКР по Дагестану Алексеем Потаниным, его коллегой и водителем попал в ДТП. По предварительным данным, автомобиль подрезала другая машина.

Потанин на вертолете был отправлен в РКБ Махачкалы. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Водитель госпитализирован в Каякентскую больницу.