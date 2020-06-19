Ректор НГУ выдвинулся в Заксобрание Новосибирской области

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Ректор Новосибирского государственного университета академик РАН Михаил Федорук выдвинул свою кандидатуру на выборы депутатов Заксобрания Новосибирской области, сообщили в его избирательном штабе. Выборы пройдут 13 сентября.

Федорук пойдет самовыдвиженцем по округу №37, в который входят Академгородок и микрорайон Шлюз. Штаб начинает собирать подписи в поддержку его выдвижения.

Кандидатуру Федорука предложили представители академического сообщества Новосибирского научного центра, отметили в штабе. В действующем созыве округ №37 представляет академик РАН, научный руководитель Института геологии и минералогии им.В.С.Соболева Николай Похиленко.

Федорук - российский физик, доктор физико-математических наук, академик РАН, возглавляет НГУ с 2012 года.