Главу районного отдела ГИБДД задержали на Ставрополье за взятки

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбудили в Ставропольском крае против начальника отдела ГИБДД по Кочубеевскому району, который подозревается во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону вечером в пятницу.

По данным следствия, с ноября 2019 по февраль текущего года глава отдела ежемесячно получал от подчиненного ему взвода ДПС по 50 тысяч рублей "за попустительство по службе".

В этой связи по материалам, поступившим из регионального управления ФСБ, против начальника отдела возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Задержанный арестован.

Вместе с тем пресс-служба краевого главка МВД сообщила, что по данному факту проводится проверка в отношении начальника отдела ГИБДД, а также трех сотрудников отдельной роты ДПС.

Подразделение собственной безопасности краевого Главка проводит проверку, по результатам которой будет рассматриваться вопрос о дальнейшем прохождении сотрудниками полиции службы в органах внутренних дел.

Отмечается, что если их вина будет подтверждена, то они понесут наказание в соответствии с действующим законодательством, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом вплоть до увольнения.