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Военные восстановили железнодорожное сообщение в Мурманской области

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Военные строители завершили работы по восстановлению железнодорожного сообщения по маршруту Санкт-Петербург - Кола - Мурманск, прерванное в связи с обрушением железнодорожного моста через реку Кола, сообщает в пятницу Минобороны РФ.

"Специалисты железнодорожных войск ЗВО выполнили все поставленные задачи по восстановлению железнодорожного сообщения по маршруту Санкт-Петербург - Кола - Мурманск", - заявили в министерстве.

Военные железнодорожники Западного военного округа в Кольском районе Мурманской области выполнили отсыпку насыпи для железнодорожного полотна от станции "Выходной" до станции "Пост 9-й километр" протяженностью 5,7 километров.

За время работ военнослужащие вывезли около 30 тыс. кубометров скального грунта, выполнили планировку и уплотнение основной площадки земляного полотна протяженностью 4 километра, на большей части которой уже уложены шпалы и рельсы. Также военные железнодорожники ЗВО завезли более 4,5 тыс. кубометров щебня.

При проведении работ были произведены подрывы скальной породы на обходном участке железнодорожного пути.

"Все работы по круглосуточной посменной отсыпке насыпи для железнодорожного полотна в целях восстановления железнодорожного сообщения были проведены в соответствии с графиком", - заявили в министерстве.

В работах были задействованы более 100 военнослужащих и свыше 40 единиц специальной военной техники подразделений ЗВО.

Обрушение моста между станциями Кола и Выходной произошло 1 июня. До этого были выявлены нарушения конструкций. С 31 мая отправка грузов в направлении мурманского транспортного узла запрещена. Предполагается создать обход места ЧП за счет создания нового участка в рамках курируемого Минтрансом проекта по строительству ветки на порт Лавна (находится на противоположном от Мурманска берегу Кольского залива).

Региональные власти и руководство ОАО "РЖД" ожидают запуск этой логистической схемы к 23 июня. Параметры движения оцениваются монополией в 16 пар поездов в сутки с учётом пассажирских. Полностью восстановить объемы движения на Мурманск РЖД планируют к октябрю - после реконструкции разрушенного моста.

5 июня 2020 года военные железнодорожники ЗВО менее чем за двое суток железнодорожным транспортом прибыли из Брянской области в Оленегорск Мурманской области. На 34 платформах были доставлены 70 военнослужащих и 36 единиц специальной техники (экскаваторы, бульдозеры, тралы, самосвалы) железнодорожного батальона 29 отдельной железнодорожной бригады ЗВО.

Мурманская область Минобороны

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