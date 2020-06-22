Экс-замглавы красноярского МВД осужден условно за приемку непостроенного изолятора

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Суд признал бывшего заместителя начальника главного управления МВД России по Красноярскому краю виновным в превышении должностных полномочий: он подписал документы о приемке работ по строительству изолятора временного содержания в Норильске, который так и не был построен, сообщает в понедельник пресс-служба регионального ГСУ СКР.

По данным следствия, это произошло в конце 2012 года. В результате со счета ГУ МВД по Красноярскому краю было перечислено более 200 млн рублей, а подрядчик так и не выполнил оплаченные работы. Ущерб, причиненный региональному главку МВД, не возмещен, отмечается в пресс-релизе.

Бывший замначальника ГУ МВД приговорен к пяти годам лишения свободы условно по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Приговор еще не вступил в законную силу.