Бывший министр образования Дагестана Шахов получил 4,5 года колонии за растрату

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии общего режима бывшего министра образования и науки Республики Дагестан Шахабаса Шахова за особо крупную растрату.

Также суд назначил Шахову штраф в размере семидесятикратной суммы полученной им взятки в доход государства - более 25 млн рублей.

По этому же приговору Амина Шахова - дочь экс-министра - получила три года лишения свободы условно, бывший руководитель республиканского Центра научно-технического творчества Марат Алиев и бывший управляющий детского центра "Логос" Мурад Абдурахманов были приговорены к двум годам условно каждый.

Шахабас Шахов был признан виновным в особо крупной растрате и получении крупной взятки, другие трое фигурантов - в растрате, уточнили в пресс-службе суда.

Шахов был задержан в рамках масштабной антикоррупционной "зачистки" в структурах власти Дагестана зимой 2018 года.