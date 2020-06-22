Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:58Заразились
на 21.06В России 584 680+7 728В мире 8 791 804+128 668

Верзилова оставили на ночь в отделе полиции

В понедельник Мещанский суд Москвы рассмотрит административное дело в отношении издателя "Медиазоны"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции оставляют на ночь в отделе полиции издателя "Медиазоны" и участника Pussy Riot Петра Верзилова по статье о мелком хулиганстве, сообщил "Интерфаксу" адвокат Леонид Соловьев.

"Петра оставляют на ночь в Мещанском ОВД", - сказал Соловьев.

Он отметил, что в понедельник в Мещанском суде состоится судебное заседание по административному делу. Ранее адвокат сообщил "Интерфаксу", что на Верзилова составили протокол по статье о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП). По ней ему грозит наказание до 15 суток ареста.

Ранее сам Верзилов сообщил "Медиазоне", что его допросили по "московскому делу". По данным издания, после допроса Верзилова отпустили, но на выходе из ОВД на него напал провокатор. Членам ОНК Верзилов объяснил, что после выхода из ОВД зашел в магазин купить новый телефон. Там на него напал человек, они упали, затем подъехали полицейские и задержали его.

Комментариями правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Утром в воскресенье "Медиазона" сообщила, что ее издатель перестал выходить на связь. Перед этим в 7:16 от него пришло сообщение "У меня дверь ломают". По словам соседей, домой к Верзилову приходили примерно десять человек.

Позднее в тот же день в московской галерее AРT4, которая организовывала выставки Олега Навального, Pussy Riot и арт-группы "Война", прошли обыски. Вечером владелец музея Игорь Маркин написал в фейсбуке, что обыски в AРT4 и его квартире проходили "по тому же делу что и арест Пети Верзилова".

Петр Верзилов Медиазона Pussy Riot Москва

Новости по теме

Новости

20 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

На Верзилова оформляют протокол о мелком хулиганстве

Задержанный Верзилов был допрошен по "московскому делу"

Задержанный Верзилов был допрошен по "московскому делу"

Умер обстрелявший полицейских в Москве уроженец Ингушетии

Умер обстрелявший полицейских в Москве уроженец Ингушетии

В проводивший выставки Pussy Riot музей пришли с обысками

Петр Верзилов перестал выходить на связь после сообщения о взломе его двери

Пандемия коронавируса

В Москве впервые с апреля выявлено меньше тысячи заболевших коронавирусом

Что случилось этой ночью: 21 июня, воскресенье

Более 200% от нормы осадков выпало в Москве за июнь

Более 30 человек с коронавирусом умерли в Москве в субботу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');