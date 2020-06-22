Верзилова оставили на ночь в отделе полиции

В понедельник Мещанский суд Москвы рассмотрит административное дело в отношении издателя "Медиазоны"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции оставляют на ночь в отделе полиции издателя "Медиазоны" и участника Pussy Riot Петра Верзилова по статье о мелком хулиганстве, сообщил "Интерфаксу" адвокат Леонид Соловьев.

"Петра оставляют на ночь в Мещанском ОВД", - сказал Соловьев.

Он отметил, что в понедельник в Мещанском суде состоится судебное заседание по административному делу. Ранее адвокат сообщил "Интерфаксу", что на Верзилова составили протокол по статье о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП). По ней ему грозит наказание до 15 суток ареста.

Ранее сам Верзилов сообщил "Медиазоне", что его допросили по "московскому делу". По данным издания, после допроса Верзилова отпустили, но на выходе из ОВД на него напал провокатор. Членам ОНК Верзилов объяснил, что после выхода из ОВД зашел в магазин купить новый телефон. Там на него напал человек, они упали, затем подъехали полицейские и задержали его.

Комментариями правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Утром в воскресенье "Медиазона" сообщила, что ее издатель перестал выходить на связь. Перед этим в 7:16 от него пришло сообщение "У меня дверь ломают". По словам соседей, домой к Верзилову приходили примерно десять человек.

Позднее в тот же день в московской галерее AРT4, которая организовывала выставки Олега Навального, Pussy Riot и арт-группы "Война", прошли обыски. Вечером владелец музея Игорь Маркин написал в фейсбуке, что обыски в AРT4 и его квартире проходили "по тому же делу что и арест Пети Верзилова".