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Подлодка ВМФ РФ с "Калибрами" вошла в Средиземное море

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Подводная лодка "Ростов-на-Дону" Черноморского флота (ЧФ), оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", во вторник вошла в Средиземное море, сообщили стамбульские информационные порталы, публикующие фотографии ее прохождения через Босфор.

За прохождением подлодки, которая шла через проливы Босфор и Дарданеллы в надводном положении с поднятым над рубкой Андреевским флагом ВМФ России, следили катера береговой охраны Турции.

По имеющимся данным, подлодка направляется для планового ремонта на "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге.

Согласно Конвенции Монтрё 1936 года, подлодки причерноморских стран после их постройки или приобретения имеют право только заходить в Черное море. Исключением для выхода подлодок из акватории Черного моря могут быть случаи, когда они направляются на ремонт на судоверфь постройки.

Стамбульские сайты, не исключают, что подлодка "Ростов-на-Дону" может на какое-то время задержаться в Средиземном море, где находится постоянное оперативное соединение ВМФ РФ. В ее составе - около 15 боевых кораблей и судов обеспечения.

В марте прошлого года в рамках такого же сценария в Средиземное море вошла подлодка Черноморского флота "Краснодар".

Ранее во вторник Черноморский флот сообщил, что подлодка "Ростов-на-Дону" направляется на судоремонтное предприятие в северо-западном регионе РФ для планового текущего ремонта.

"При прохождении проливных зон подводные лодки ЧФ наряду с надводными кораблями и судами обеспечения действуют в строгом соответствии с международным правом", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс" во вторник.

"Ростов-на-Дону" - подлодка проекта 636.3 "Варшавянка". Шесть субмарин проекта 636.3 были построены для ЧФ на "Адмиралтейских верфях" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию). Две из них - "Ростов-на-Дону" и "Краснодар" - при выполнении межфлотских переходов долгое время находились в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, из акватории которого наносили удары крылатыми ракетами "Калибр-ПЛ" по инфраструктуре запрещённой в РФ террористической организации ИГИЛ.

ВМФ Средиземное море подлодка Ростов-на-Дону

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