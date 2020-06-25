Минэнерго не увидело повода для регуляторных изменений на топливном рынке

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Минэнерго продолжает в ежедневном режиме отслеживать ситуацию на топливном рынке и на данный момент не видит повода для регуляторных изменений, сообщило ведомство.

Так, в начале июля истекают принятые Минэнерго России и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России решения по временному снижению нормативов продаж топлива на бирже, напоминает министерство.

"Примечательно то, что уже на сегодняшний день, с учетом наличия спроса, компании торгуют на бирже на уровне или выше старого норматива по всем нефтепродуктам, по информации АО "СПбМТСБ", за неделю с 17 по 23 июня ВИНКи реализовали 395,3 тыс. т нефтепродуктов, среднесуточный объем торгов автомобильного бензина за неделю вырос на +1,6%. Учитывая планы по наращиванию производства нефтепродуктов в июле, мы ожидаем сопоставимое увеличение продаж топлив на бирже", - приводятся в сообщении слова замминистра энергетики РФ Павла Сорокина.

"Рост в том числе и биржевого оборота топлива постепенно позволит российским НПЗ улучшить свои экономические показатели эффективности и постепенно выйти на полностью положительную маржу переработки в июле 2020 года по всей корзине продуктов. К настоящему моменту отгрузка автомобильного бензина экологического класса 5 на внутренний рынок за последние 7 дней - с 17 по 23 июня - выросла на +3,7% до 675,1 тыс. т, при этом экспорт за тот же период снизился до 50,2 тыс. т", - отметил он.

Возвращению нормативов, отметил Сорокин, кроме того, поспособствует действующий запрет на импорт топлива, который также требует сохранения вследствие в том числе низкого уровня спроса - на 10-15%ниже июня 2019 г. Действие запрета не сказывается на ситуации с топливообеспечением регионов - предприятия нефтепродуктообеспечения, автозаправочные станции и аэропорты обеспечены топливом в полном объеме, запасы в большинстве регионов превышают нормативный показатель в 10 суток, а товарные остатки держатся на уровне 1,4 млн т.

"При этом Минэнерго продолжает мониторинг целесообразности сохранения запрета на импорт и при нормализации рыночных условий рассмотрит возможность досрочного прекращения ограничений", - говорится в сообщении.

Ранее начальник Управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян в интервью "Интерфаксу" сообщил, что сокращение биржевых нормативов продаж топлива - вынужденная, разовая, с определённым периодом времени мера. С 1 июля все нормативы возвращаются на свои прежние значения. Более того, ФАС уже инициировала обсуждение их увеличения. "Предложили для бензинов поднять норматив с 10% до 13-15% от производства, для дизельного топлива - с 6% до 9-10%", - сказал он.

Также ФАС предложила обсудить отмену запрета импорта топлива или сокращения сроков этого моратория, отмерил Ханян.

"Мы подняли этот вопрос для обсуждения. По постановлению правительства до 15 июля профильные ведомства могут предложить скорректировать срок запрета (сейчас мораторий на импорт действует до 1 октября). Мы свою позицию сформулировали и хотим начать диалог в этом направлении. Нужно хотя бы оценить эффект для рынка. Возможно, отмена запрета никакого результата и не даст. Технически этот процесс небыстрый и, возможно, пока пройдут все процедуры, внутреннее производство уже закроет спрос. Однако, психологически факт отмены моратория на импорт может оказать нужную поддержку рынку, снять напряжение", - сказал он.