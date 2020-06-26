В Петергофе появились улицы в честь подводников, погибших в 2019 году в Баренцевом море

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о присвоении шести улицам в Петергофе имен членов погибшего в июле 2019 года в Баренцевом море экипажа глубоководного аппарата АС-31.

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора в пятницу, безымянным проездам в Петродворцовом районе присвоены наименования улица Андрея Воскресенского, улица Дениса Долонского, улица Дениса Опарина, улица Дмитрия Соловьёва, улица Константина Сомова и улица Николая Филина.

Все эти улицы расположены рядом.

2 июля прошлого года Минобороны РФ сообщило, что 14 моряков-подводников погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате, а на следующий день опубликовало их имена.

Инцидент произошел 1 июля в российских территориальных водах Баренцева моря на аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России.

4 июля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что глубоководный аппарат был с ядерной энергоустановкой, она не пострадала.