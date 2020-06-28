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Владелец турбазы в Мурманской области обстрелял полицейских

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В Мурманской области в отношении владельца туристической базы "Экостровская" на берегу озера Имандра возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь полицейских, сообщили журналистам в региональном управлении СКР в воскресенье.

Дело расследуется по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

По предварительным данным, вечером в минувшую субботу между владельцем турбазы и отдыхающими возник конфликт. По версии следствия, подозреваемый угрожал своим оппонентам пистолетом и топором.

Когда на место происшествия прибыли полицейские, мужчина открыл по ним огонь из охотничьего карабина.

Как рассказали в управлении СКР, он произвел несколько выстрелов с расстояния 15-20 метров, один из которых был направлен в сторону полицейских. Телесных повреждений никто из присутствовавших на базе отдыха, включая сотрудников полиции, не получил, отметили в ведомстве.

В свою очередь, полицейские сделали три предупредительных выстрела в воздух, добавили в УМВД России по Мурманской области.

Отмечается, что мужчина 1971 года рождения был задержан и доставлен в отдел полиции. В управлении также сообщили, что никто не пострадал.

По ходатайству следствия суд решит вопрос о заключении мужчины под стражу.

Мурманская область МВД СКР

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