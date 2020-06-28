"Норникель" признал грубым нарушением сброс в тундру на фабрике под Норильском

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - "Норникель" назвал грубым нарушением правил эксплуатации хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики откачку технической воды в тундру, сообщает в воскресенье пресс-служба ГМК "Норильский никель".

По данным компании, 28 июня произошло повышение уровня воды в отстойном пруду хвостохранилища и для предотвращения возможных нештатных ситуаций руководство фабрики приняло решение откачать осветленную техническую воду на прилегающую территорию.

"Таким образом было допущено грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища фабрики, - говорится в сообщении. - Ответственные лица отстранены от исполнения своих обязанностей".

Ранее сообщалось, что в воскресенье ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии начало проверку сообщения о незаконном сбросе жидких отходов на обогатительной фабрике "Норникеля" отходов в тундровую зону.

По данным ЕДДС Норильска, из-за перекачки отходов из хвостохранилища существовала угроза попадания стоков в реку Хараелах.

"Нориникель" начал служебное расследование инцидента и взаимодействует в Росприроднадзором и МЧС для оценки последствий происшествия.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что сброс оборотной воды из отстойного пруда проводился для предотвращения возможных нештатных ситуаций, связанных с повышением уровня воды после ливня и испытаний трубопровода.

Ранее в воскресенье информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в Норильске остановлена утечка отработанных шламов в окрестностях обогатительной фабрики "Норникеля".