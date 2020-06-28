Экологи возьмут пробы на месте сброса отходов с фабрики под Норильском

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Специалисты возьмут пробы воды на месте сброса жидких отходов с обогатительной фабрики под Норильском, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

Как сказал собеседник агентства, определить границы слива невозможно из-за заболоченной местности.

Он добавил, что водосброс жидких отходов шел в течение нескольких часов. На грунт тундры могло попасть около 6000 кубометров технической воды, отметил источник.

Ранее сообщалось, что в технологической зоне Талнахской обогатительной фабрики под Норильском произошел несанкционированный сброс жидких отходов в тундровую зону.

Главное следственное управление по Красноярскому краю и Хакасии начало проверку сообщения об незаконном сбросе жидких отходов. К ней подключены и сотрудники Росприроднадзора.

Со своей стороны "Норникель" также начал служебное расследование из-за слива оборотной воды на Талнахской обогатительной фабрике.