Рынок акций РФ завершил торги ростом во главе с "Аэрофлотом" и "Газпромом"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Снижение рынка акций вслед за фондовой Азией утром в понедельник из-за возросших опасений относительно возникновения второй волны пандемии коронавируса сменилось вечером ростом на фоне подъема Европы и США, а также подорожавшей нефти; индекс МосБиржи вышел в плюс во главе с бумагами "Аэрофлота" и "Газпрома", подешевели акции "Норникеля" на негативных корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2767,95 пункта (+0,2%, утром индекс опускался ниже 2740 пунктов), индекс РТС - 1239,81 пункта (-0,6%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 4,4%.

Доллар подрос до 70,32 рубля (+0,52 рубля).

Выросли акции "Аэрофлота" (+4,4%), "Газпрома" (+2,4%), Polymetal (+2,2%), "Россетей" (+1,6%), "АЛРОСА" (+1,6%), "ФСК ЕЭС" (+1,4%), ПАО "Полюс" (+1,3%), АФК "Система" (+1,3%), Сбербанка (+1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,9%), "РусГидро" (+0,7%), ВТБ (+0,7%), "Яндекса" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%).

Поддержку акциям АФК "Система" оказали новости, что компания пересмотрит дивидендную политику, в результате чего резко увеличит выплаты акционерам, о чем сообщил в субботу в ходе онлайн-трансляции годового собрания акционеров корпорации основной ее владелец Владимир Евтушенков.

В субботу акционеры АФК на годовом собрании утвердили дивиденды в размере 0,13 рубля на обыкновенную акцию (2,6 рубля на одну GDR), всего по результатам 2019 года - 1,25 млрд рублей. Дивиденды по сравнению с 2018 годом выросли на 18%. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 16 июля.

По словам Евтушенкова, выплаты в дальнейшем будут увеличены "даже не на 18%, а значительно больше". Евтушенков объяснил грядущие изменения в дивполитике тем, что АФК решила осуществлять мотивацию управляющих партнеров корпорации через участие в капитале "Системы". Евтушенкову принадлежит 59,2% АФК. Free float на LSE составляет около 15,9% акций, на "Московской бирже" - 16,5%.

В портфель активов АФК входят телеком-оператор ПАО "МТС", ритейлер детских товаров ПАО "Детский мир", девелопер "Эталон", лесопромышленный холдинг Segezha Group, агрохолдинг "Степь", интернет-ритейлер Ozon и др.

Подешевели рублевые акции "Норникеля" (-3,3%), "Интер РАО" (-1,7%), "Ростелекома" (-1,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,4%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "Роснефти" (-0,9%), "Татнефти" (-0,8%), "Магнита" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,4%).

"Норникель" назвал грубым нарушением правил эксплуатации хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики откачку технической воды в тундру, сообщила в понедельник пресс-служба ГМК. По данным компании, 28 июня произошло повышение уровня воды в отстойном пруду хвостохранилища, и для предотвращения возможных нештатных ситуаций руководство Талнахской обогатительной фабрики решило откачать осветленную техническую воду на прилегающую территорию.

Аналитик Sberbank CIB Михаил Шейбе полагает, что активизация распространения коронавируса в США осложняет перспективы восстановления спроса на нефть и может оказать ощутимое давление на нефтяные котировки в случае дальнейшего ухудшения ситуации. Растет число зараженных в девяти из 20 штатов США с самым большим объемом потребления бензина, включая тройку лидеров - Калифорнию, Техас и Флориду. Такая динамика может стать угрозой для стабильного увеличения объемов переработки, так как на данный момент мощности НПЗ в США загружены примерно на 75%.

Впрочем, вторая волна коронавируса вряд ли затормозит начавшееся восстановление спроса на нефть, поскольку власти разных стран и население в целом сейчас намного лучше подготовлены к соблюдению мер социального дистанцирования как психологически, так и с точки зрения инфраструктуры, поэтому необходимости "закрывать" экономику не будет.

Кроме того, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ теперь проводит встречи ежемесячно и может отреагировать на вторую волну пандемии рекомендацией дополнительно ограничить добычу (это будет главной темой для обсуждения на следующем заседании комитета, которое пройдет 15 июля), отмечает аналитик.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, с утра отечественный рынок акций снизился, хотя в Европе индексы смогли ликвидировать утренние потери, и вышла в "плюс" нефть. Лидером снижения стали акции ГМК "Норникель" на фоне очередного экологического происшествия, которое может существенно усилить давление на компанию и привести к повышенным расходам на проведение природоохранных действий. Акции "Магнита" просели на новостях о снижении их веса в индексе MSCI Russia в связи с опережающим ростом и превышением веса в индексе более 5%.

Рубль несколько сдал позиции, его текущее ослабление связано не столько с внешними факторами, как с внутренними. На рубль давит завершение налогового периода и двухнедельное отсутствие аукционов ОФЗ. Однако тенденция может довольно быстро развернуться в противоположную сторону, так как фундаментальные преимущества российской валюты сохраняются, считает аналитик.

В Европе индексы выросли на бумагах автомобилестроителей. Риски по-прежнему связаны с новостями о коронавирусе, число заражений которым превысило 10 млн в мире с 500 тыс. летальными случаями. Индекс потребительского и делового доверия в еврозоне вырос в июне до 75,7 пункта по сравнению с 69,5 пункта в мае и прогнозе 80,0 пунктов.

Оптимизм в нефти основан на улучшении статистики по Китаю и еврозоне. Прибыль китайских предприятий выросла в мае на 6% впервые с начала года. Кроме того, банкротство Chesapeake Energy (SPB: CHK) говорит о том, что схожие сланцевые компании будут ограничены в финансировании новых проектов в обозримом будущем. В потенциале это может привести к довольно быстрому снижению или к стагнации добычи в США. Благодаря росту нефти рынок акций РФ вечером компенсировал свои потери. В целом, рынки довольно быстро перемалывают негативные новости, ожидая новых стимулов от регуляторов, считает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Норникеля" упали после сообщений об утечке отходов на Талнахской обогатительной фабрике. Поддержку бумагам "ОГК-2" оказали новости об одобрении акционерами дивидендов за 2019 год в размере 5,44 копейки на акцию.

В США индексы растут, индикатор S&P500 удерживается выше психологически важной отметки 3000 пунктов на фоне данных о замедлении новых заражений коронавирусом в США на выходных. Boeing тем временем получил от отраслевого регулятора разрешение на возобновление тестовых полетов авиалайнера 737 MAX и оказывал поддержку индексу Dow Jones. Индекс незавершенных сделок по продаже домов в стране в мае подскочил на 44,3% м/м (ожидалось +18,9%), что также улучшило общий настрой.

В Европе статистика также содержала обнадеживающие сигналы и показала рост индекса потребительских цен Германии в июне, по предварительной оценке, на 0,6% м/м (ожидалось +0,3%). Ускорение инфляции после карантинных мер можно воспринимать как сигнал восстановления экономики, считает аналитик.

На нефтяном рынке веских внутренних драйверов нет, в связи с чем торговля проходит под влиянием мирового изменения аппетита к риску. Котировки Brent удерживаются выше ключевой краткосрочной поддержки $40 за баррель. Пятничные данные при этом показали снижение числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе, по оценке Baker Hughes, со 189 до 188 единиц. В среду Минэнерго традиционно представит данные по нефтедобыче, которая неделей ранее возобновила рост, что встревожило краткосрочных "быков".

Страхи в отношении коронавирусных рисков ослабли, что позволило основным фондовым индексам отступить от локальных минимумов после снижения прошлой недели. Ситуация в целом, однако, далека от стабильной. Вторник будет богат на интересные макроэкономические данные. В частности, Чикагский индекс деловой активности и индекс потребительского доверия в США, по средним прогнозам, вырастут, что может поддержать покупки акций, также как и данные по деловой активности в КНР. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 2700-2790 пунктов, считает Кожухова.

В понедельник на опасениях по поводу продолжающегося распространения коронавируса снизились индексы в Азии (японский Nikkei 225 упал на 2,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 1%), но растут Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE подросли на 1-1,2%) и Америка (индекс S&P 500 подрос на 1%, в район 3040 пунктов).

По данным университета Джонса Хопкинса, число жертв COVID-19 по всему миру превысило 500 тыс. человек, заболевание было обнаружено у более 10 млн человек.

Нефть утром падала на 2%, но затем развернулась и вышла в "плюс"; цена августовской Brent к 18:50 МСК находилась почти на $0,8 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 26 июня. Стоимость августовских фьючерсов на Brent составила $41,33 за баррель (+0,8% и -0,1% в пятницу), августовская цена WTI - $39,06 за баррель (+1,5% и -0,6% в пятницу).

За минувшую неделю Brent подешевела на 2,8%, WTI - на 3,4%.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже подорожали бумаги ПАО "Центральный телеграф" (+39,7%, до 30,6 рубля; +39,7% "префы", до 26,24 рублей), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+12,5%), ПАО "Фармсинтез" (+3,5%), "ОГК-2" (+2,9%).

Бумаги "Центрального телеграфа" взлетели на новостях о рекомендации совета директоров компании выплатить дивиденды за 2019 год в размере 11,83 рубля на одну акцию каждого типа (общий объем выплат - 2,5 млрд рублей). Отсечка реестра акционеров под дивиденды состоится 10 августа.

Подешевели акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (-6,6% и -12,9% "префы"), "Селигдара" (-4%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (-4%), Мособлбанка (-3,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 56,287 млрд рублей (из них 8,449 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 8,374 млрд рублей - на "Газпром", и 8,259 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).