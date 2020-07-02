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Родословной арктических ездовых собак ученые насчитали 9,5 тыс. лет

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Международная группа ученых, исследовав древнюю ДНК собак с острова Жохова в Восточно-Сибирском море, геномы сибирского волка, жившего 33 тысячи лет назад и современных гренландских собак, пришла к выводу, что все ездовые собаки происходят от предковых форм, обитавших в Сибири почти 10 тысячи лет назад.

Издание СО РАН "Наука из первых рук" сообщает, что сравнение всех этих геномов, а также известных геномов более сотни других собак и волков с помощью методов математического анализа позволило разделить всех животных на четыре группы: африканские, европейские, азиатские и ездовые собаки.

"Собаки с о.Жохова попали в последнюю группу: они оказались не только анатомически, но и генетически схожи с современными ездовыми собаками, включая хаски и гренландских собак, а также аборигенных собак Северной Америки. Это означает, что все ездовые собаки ведут свое происхождение от предковых форм, которые обитали в Сибири более 9,5 тыс. лет назад. Тогда как до сегодняшнего дня считалось, что вся эта группа была выведена лишь 2-3 тыс. лет назад", - говорится в сообщении.

"Исследователи обнаружили в геноме ездовых собак и примесь генов древнего сибирского волка, который отличается от современного арктического волка из Северной Америки", - отмечает издание.

Остров Жохова, входящий в группу Новосибирских островов в Восточно-Сибирском море, сегодня необитаем, однако 9-8 тыс. лет назад он был связан с материком, на этом небольшом (менее 80 кв. км) островке исследователи нашли одну из самых северных палеолитических стоянок человека.

Судя по каменным орудиям и останкам охотничьей добычи - белых медведей и северных оленей, охотничья территория этих древних людей была огромной: им приходилось преодолевать с добычей расстояния до 1,5 тыс. км и делали они это с помощью собачьих упряжек.

За тысячелетия обитания в суровых условиях Арктики ездовые собаки обзавелись мутантными вариантами генов, играющими важную роль в регуляции просвета кровеносных сосудов, проницаемости микрососудов легких, а также температурной и болевой чувствительности - аналогичные генные варианты имелись и у адаптированных к холоду шерстистых мамонтов, отмечает издание.

Еще один ген, важный для сокращения скелетных мышц ездовых собак, способствует адаптации к кислородному голоданию у представителей некоторых кочевых народов.

"При этом ездовые собаки оказались генетически не приспособлены к рациону, богатому сахаром и крахмалом, обычному для большинства собак. Зато у них есть механизмы, помогающие им поддерживать отменное здоровье на диете с высоким содержанием жиров, - аналогичные обнаружены не только у белых медведей, но и северных народов", - говорится в публикации.

Ископаемые костные останки с о.Жохова позволили восстановить внешний облик древних собак - большинство из них напоминало современных сибирских хаски. А один экземпляр (предположительно, помесь собаки и волка) был похож на аляскинского маламута.

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