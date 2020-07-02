Следствие по "делу 27 июля" продлено до 27 июля

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Срок предварительного следствия по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве летом продлен до 27 июля, к тому моменту оно будет продолжаться год, сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

27 июля 2019 года в центре Москвы прошла несогласованая акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В город были стянуты дополнительыне силы полиции и Росгвардии, за день было задержано больше 1000 человек. На большинство из них были составлены административные протоколы.

По следам этих событий СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК) и применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов (ст. 318 УК). По делу было задержано несколько десятков человек. В отношении пятерых расследование в сентябре прекратили. Некоторые фигуранты получили условные или реальные сроки за применение насилия к полицейским или росгвардцейцам, студент Егор Жуков - условный срок за призывы к экстремизму в интернете, активист Константин Котов - четыре года колонии по "дадинской статье", блогер Владислав Синица - пять лет колонии за твит, разжигающий ненависть к детям росгвардейцев.

21 июня 2020 года по "московскому делу" был допрошен каак свидетель издатель "Медиазоны" Петр Верзилов. Он отметил, что во время летних несогласованных акций находился за границей.