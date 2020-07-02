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Следствие по "делу 27 июля" продлено до 27 июля

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Срок предварительного следствия по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве летом продлен до 27 июля, к тому моменту оно будет продолжаться год, сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Протесты в Москве

27 июля 2019 года в центре Москвы прошла несогласованая акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В город были стянуты дополнительыне силы полиции и Росгвардии, за день было задержано больше 1000 человек. На большинство из них были составлены административные протоколы.

По следам этих событий СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК) и применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов (ст. 318 УК). По делу было задержано несколько десятков человек. В отношении пятерых расследование в сентябре прекратили. Некоторые фигуранты получили условные или реальные сроки за применение насилия к полицейским или росгвардцейцам, студент Егор Жуков - условный срок за призывы к экстремизму в интернете, активист Константин Котов - четыре года колонии по "дадинской статье", блогер Владислав Синица - пять лет колонии за твит, разжигающий ненависть к детям росгвардейцев.

21 июня 2020 года по "московскому делу" был допрошен каак свидетель издатель "Медиазоны" Петр Верзилов. Он отметил, что во время летних несогласованных акций находился за границей.

СКР Москва Мосгордума Павел Чиков Агора Егор Жуков Константин Котов Владислав Синица

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