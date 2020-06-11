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В Москве арестован бывший гендиректор крупной лизинговой компании "ТрансФин-М"

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Хорошевский суд Москвы арестовал до 10 августа бывшего гендиректора "ТрансФин-М" Дмитрия Зотова по делу об особо крупном мошенничестве, сообщили в пресс-службе суда.

Ему вменяют часть 4 статьи 159 УК.

Зотов вину не признает и уверен, что преступления не было, сообщил "Интерфаксу" правозащитник, член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Александр Хуруджи, который присутствовал на заседании суда.

Со слов следователя, в деле идет речь и претензиях к Зотову на сумму порядка 395 млн рублей, при этом потерпевшая сторона - "ТрансФин-М" настаивает на сумме в 2,8 млрд, добавил Хуруджи.

По его словам, в конце мая следствие уже обращалось в Хорошевский суд с ходатайством о заочном аресте находившегося на тот момент за границей Зотова, однако суд эту просьбу отклонил.

Зотов был в Риге и хотел вернуться в Москву, чтобы дать показания, однако не мог этого сделать из-за пандемии коронавируса и режима чрезвычайной ситуации, объявленного в Латвии, объяснил Хуруджи.

"Он придумал, как прилететь, и предупредил следователя через адвоката, о чем есть переписка, которая была приобщена в суде (к материалам дела - ИФ). 10 числа он прилетает - его берут и арестовывают", - добавил он.

По его словам, прокурор в суде возражал против ареста Зотова.

По мнению Хуруджи, претензии к бизнесмену находятся в области гражданско-правовых отношений.

"ТрансФин-М" занимается лизингом железнодорожного транспорта, производственного технологического оборудования, спецтехники, автотранспорта и воздушных судов. Зотов покинул пост главы компании осенью 2018 года.

Дмитрий Зотов Трансфин-М Хорошевский суд Москва

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