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Деревянная церковь XIX века сгорела в томском селе

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В поселке Зоркальцево (Томская область) тушат пожар в деревянном храме иконы Божией Матери "Одигитрия", сообщили в субботу агентству "Интерфакс" в пресс-центре главного управления МЧС РФ по Томской области.

"Сообщение о возгорании поступило в 14:34 местного времени (10:34 по Москве). Деревянное здание XIX века выгорело практически полностью. Площадь пожара составила более 250 квадратных метров. В здании никого не было, поэтому эвакуация не проводилась, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пожар локализован. На месте происшествия работают более 30 человек, задействованы свыше 10 единиц техники. Причина возгорания устанавливается экспертами, добавили в МЧС.

"Местные жители говорят, что возгорание началось из-за удара молнии. Но эксперты еще не выяснили причину, они работают", - подчеркнули в пресс-центре.

В ведомстве добавили, что "от теплового потока на месте происшествия и разлетающихся иск существовал риск распространения огня на расположенные рядом восемь жилых домов", но благодаря действиям пожарных и местных жителей этого удалось избежать.

Как сообщается на сайте прихода, церковь в селе Зоркальцево была освящена в честь иконы Божией Матери Одигитрии Смоленской 18 мая 1873 года. В 1933 году храм был закрыт, богослужения возобновились в нем только 1998 году. В 2000-х годах здание церкви восстановили.

Томская область

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