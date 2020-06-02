Трое сотрудников детдома и ребенок заразились коронавирусом в Кузбассе

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Четыре случая заражения коронавирусом зафиксированы в детском доме "Гвоздика" в городе Киселевск, сотрудники на две недели остаются в учреждении с детьми, сообщил в своем инстаграме глава города Максим Шкарабейников во вторник.

"Долго мы держались, но на сегодняшний момент подтвержден случай (заражения коронавирусом - ИФ) в нашем сиротском учреждении "Гвоздика", он дал нам плюсом еще четыре новых случая - взрослых и одного ребенка. На сегодняшний день в Кисилевске у нас выявлено 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией", - сказал Шкарабейников.

Он также добавил, что все сотрудники приюта сдали тесты на COVID-19 и теперь в течение 14 дней будут находится в учреждении вместе с детьми для дальнейшего наблюдения.

Кроме того, жильцы подъезда одного из домов города отправлены на самоизоляцию, так как они находятся в первом круге контактных лиц с зараженными.

На утро вторника в Кузбассе зафиксированы 616 случаев заражения, 236 человек выздоровели, семеро скончались, под наблюдением медиков находится 9 тыс. 317 человек.