Соратник схиигумена Сергия удалил видео с призывом не голосовать по поправкам

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Соратник схиигумена Сергия (Романова) Всеволод Могучев сообщил, что удалил со своего канала на YouTube видеоролик, на котором монах призвал не участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию. Он получил требование Роскомнадзора удалить это видео. Служба сослалась на представление Генпрокуратуры.

"Уже удалил, иначе его бы сам сервис заблокировал, плюс страйк (предупреждение о нарушении правил видеохостинга. - ИФ.), плюс штраф", - сказал Могучев.

На записи схиигумен назвал голосование за поправки добровольным узакониванием власти будущего антихриста. По его словам, изменение Конституции откроет путь силам зла, приведет к утрате благодати Святой Троицы и Покрова Божией Матери.

В РПЦ это заявление назвали трагикомичным.

Весной 2020 года схиигумен был сначала лишен права проповедовать и высказываться публично, а затем был запрещен в служении за неисполнение первого запрета. Поводом стали разошедшиеся в интернете видеозаписи, на которых он называет пандемию коронавируса выдумкой, проклинает тех, кто закрывает храмы из-за эпидемии и предупреждает об угрозе всеобщего чипирования.

Нарушение им запретов рассматривает суд Екатеринбургской епархии, пока решение о судьбе схиигумена этот суд не принял. 7 июля административный протокол на монаха рассмотрит светский суд в Верхней Пышме. Ему вменяют часть 9 статьи 13.15 КоАП (распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений).

В июне стало известно, что схиигумен захватил Среднеуральский женский монастырь, духовником которого он является, "сверг настоятельницу" и организовал круглосуточную охрану обители казаками.