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В Москве число новых случаев COVID-19 сократилось почти на 42% за две недели

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Число новых случаев COVID-19 в Москве неделю держится на низком уровне - около 600 случаев в сутки, за две недели число новых случаев сократилось на 41,8%, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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"В столице подтверждено 629 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Уже неделю число новых заболевших держится на низком уровне около 600. За две недели количество новых случаев сократилось на 41,8%", - отмечают в штабе.

По словам собеседника агентства, 45,5% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,3% - от 46 до 65 лет, 9,4% - от 66 до 79 лет, еще 5,4% - старше 80 лет.

"Также 7,5% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - отметили в штабе.

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