Адвокат Сафронова не исключил допроса Рогозина следователями ФСБ

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Адвокат Иван Павлов не исключил, что по делу его клиента Ивана Сафронова о госизмене следователи ФСБ могут допросить гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Сафронов с мая был советником Рогозина.

"Могут (допрашивать Рогозина), но не обязательно. Дело все-таки касается не деятельности Ивана в рамках "Роскосмоса", а той деятельности, когда он работал журналистом", - сказал Павлов в эфире "Эха Москвы".

Он также выразил уверенность, что следствие будет проводить обыски у всего окружения Сафронова и на его рабочем месте в госкорпорации. О том, что в кабинете Сафронова весь вторник проходил обыск, рассказывал источник "Интерфакса".

Сафронова задержали и арестовали 7 июля. В ФСБ заявили, что он передал спецслужбе страны НАТО сведения о о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации, составляющие гостайну.

После заседания Лефортовского суда адвокаты Сафронова рассказали, что, по версии спецслужбы, журналиста завербовали в 2012 году, когда он работал в "Коммерсанте", а секретные данные он передал чешской спецслужбе в 2017 году. В "Роскосмосе" он начал работать в мае.

В пресс-службе госкорпорации заявили, что при приеме на работу Сафронова проверяли и что за время работы он не имел доступа к гостайне. Об этом журналистам говорил и гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.