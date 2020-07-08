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Адвокат Сафронова не исключил допроса Рогозина следователями ФСБ

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Адвокат Иван Павлов не исключил, что по делу его клиента Ивана Сафронова о госизмене следователи ФСБ могут допросить гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Сафронов с мая был советником Рогозина.

Дело против советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова

"Могут (допрашивать Рогозина), но не обязательно. Дело все-таки касается не деятельности Ивана в рамках "Роскосмоса", а той деятельности, когда он работал журналистом", - сказал Павлов в эфире "Эха Москвы".

Он также выразил уверенность, что следствие будет проводить обыски у всего окружения Сафронова и на его рабочем месте в госкорпорации. О том, что в кабинете Сафронова весь вторник проходил обыск, рассказывал источник "Интерфакса".

Сафронова задержали и арестовали 7 июля. В ФСБ заявили, что он передал спецслужбе страны НАТО сведения о о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации, составляющие гостайну.

После заседания Лефортовского суда адвокаты Сафронова рассказали, что, по версии спецслужбы, журналиста завербовали в 2012 году, когда он работал в "Коммерсанте", а секретные данные он передал чешской спецслужбе в 2017 году. В "Роскосмосе" он начал работать в мае.

В пресс-службе госкорпорации заявили, что при приеме на работу Сафронова проверяли и что за время работы он не имел доступа к гостайне. Об этом журналистам говорил и гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Хроника 07 – 08 июля 2020 годаДело против советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова
Иван Сафронов Роскосмос ФСБ Иван Павлов Дмитрий Рогозин Коммерсантъ

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