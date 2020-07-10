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Мнения экспертов о безопасности "Бессмертного полка" в период пандемии разделились

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Главный пульмонолог Минздрава России, заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета Сергей Авдеев считает все еще опасным проведение массовых акций, однако на открытом воздухе они безопаснее, чем в помещениях; так он прокомментировал намерение администраций ряда городов провести акцию "Бессмертный полк" в июле.

"У меня лично опасения остаются. Любое скопление большого количества людей является фактором риска для распространения инфекции. На улицах более безопасно, чем в помещениях, на улицах маски не нужны. Ношение масок в помещениях остается. Социальная дистанция очень важна, но видим, что соблюдать это не всегда и везде возможно", - сказал Авдеев "Интерфаксу" в пятницу.

Он отметил, что "любое публичное мероприятие по-прежнему является угрозой вспышки, повышенного инфицирования людей, независимо от политического контекста угроза остается".

В свою очередь главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов заявил "Интерфаксу", что, "учитывая массовость мероприятия, участникам рекомендуется ношение масок для снижения риска передачи инфекции воздушно-капельным путем, а организаторам мероприятия следует обеспечить беспрепятственное продвижение колонны без образования заторов по ходу следования".

Академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев сказал, что, по его мнению, проведение акции "не очень опасно".

"Я за, все равно нельзя жизнь останавливать и изолироваться. Думаю, ничего страшного не произойдет, сейчас лето, и не будет столько людей, сколько обычно бывает. Я не против, чтобы такие мероприятия проводить, соблюдая осторожность, наверняка все будут в масках, будут приняты все необходимые меры", - сказал он "Интерфаксу".

По словам ученого-медика, "нужно потихоньку это делать, вирус все равно не денется никуда, случаи будут регистрироваться постоянно, нельзя же в режиме изоляции постоянно жить, это плохо отражается на здоровье, в том числе психическом, никому от этого не радостно".

"Нельзя жизнь останавливать. Процентов 70-80 населения переболеют этой инфекцией, ничего тут не поделаешь. Но мы подготовились - есть врачи, койки, палаты, новые лекарства", - подчеркнул Зверев.

Бывший главный государственный санитарный врач, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко сказал "Интерфаксу", что если акция пройдет в летний день и "будет солнечная погода, как сейчас, с ветерком, то будет вполне нормально, будем рекомендовать взрослым людям, кто ближе к 60 - на всякий случай все-таки, чтобы в масках были, всем остальным - не вижу никакой проблемы".

Кроме того, он отметил, что метро ежесуточно перевозит до 8 млн человек, а в акции в прошлом году участвовали около 1 млн человек, а в этом году, с учетом того, что много людей за городом - "пусть даже тысяч 300-400 пройдет, это будет небольшая добавка к ежесуточному общению в метро, замечена не будет, это вполне допустимо, не будет следа в виде увеличения числа заболевших".

Как сообщалось, о проведении акции "Бессмертный полк" 26 июля уже объявили Тамбов, Ярославль и некоторые другие города и регионы.

Хроника 09 января – 10 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Бессмертный полк Сергей Авдеев Минздрав Владимир Чуланов Виталий Зверев Геннадий Онищенко Коронавирус

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