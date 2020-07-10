Бастрыкин создал в СК отдел для расследования преступлений в сфере IT

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин создал в ведомстве спецотдел по раследованию преступлений в IT-сфере в связи со стремительным ростом уровня преступности с использованием высоких технологий. Он сообщил об этом 10 июля.

По его словам, с 2013 года число преступлений с использованием IT вырос больше чем в 20 раз, а в 2019 году таких преступлений зарегистрировали 294 409, что на 68,5% больше, чем годом ранее. В сфере компьютерной безопасности в 2019 году зарегистрировано 2883 преступления, за последние три года рост составил 65%.

Новый отдел СК должен объединить усилия различных государственных ведомств, научных учреждений и специалистов для эффективного и слаженного противодействия преступным явлениям в информационной сфере, считают в комитете. От сотрудников отдела ожидают "создание особых подходов, методик производства следственных действий, формирование аналитической базы, аккумулирующей сведения о совершенных киберпреступлениях в стране, носящих межрегиональный и зачастую трансграничный характер".

Руководитель отдела, чье имя в пресс-релизе не было упомянуто, назвал условием эффективной борьбы с преступностью в цифровой среде, постоянно меняющей свои формы и методы, "качественную корректировку правовых норм, регулирующих эту деятельность, в том числе уголовного и уголовно-процессуального законодательства".