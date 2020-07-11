Что произошло за день: суббота, 11 июля

Разгадка тайны группы Дятлова, митинг в Хабаровске и расходы на электросчетчики

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Генпрокуратура окончательно определила причину гибели группы Дятлова. Установлено, что группа экстренно покинула палатку из-за лавины. Люди погибли от холода и травм, полученных от давления снега.

- Акция в поддержку арестованного губернатора Фургала прошла в Хабаровске. На несогласованный митинг, по данным МВД, пришло от 10 до 12 тыс. человек. В сообщении правительства Хабаровского края отмечалось, что власти региона разделяют позицию протестующих.

- Россиян освободили от расходов на электросчетчики. Как пишет "Российская газета", теперь затраты, связанные с приборами учета электроэнергии, обязаны нести энергокомпании.

- В России за сутки выявлено 6 611 новых случаев COVID-19. В Москве 678 новых заболевших. И, как сообщает столичный оперштаб, число выявляемых в городе случаев коронавируса за месяц сократилось в два раза.

- Кудрин посчитал причиной экономического торможения в РФ недостаточность реформ. Председатель Счётной палаты назвал исторически малым средний темп роста российской экономики за последние 10 лет. По его мнению, экономика страны оказалась в застое.