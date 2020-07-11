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Россиян освободили от расходов на электросчетчики

Россиян освободили от расходов на электросчетчики
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Потребители освобождены от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии. Теперь их обязаны нести энергокомпании - гарантирующие поставщики в многоквартирных домах и сетевые компании в случае частной жилой застройки. Совместно с региональными властями они будут выбирать, какие счетчики ставить: обычные или так называемые интеллектуальные, передающие показания удаленно, пишет "Российская газета".

Потребители сэкономят от 5 до 20 тысяч рублей на покупке и установке счетчиков, сообщает Минэнерго.

Также с потребителей снята вся ответственность за обслуживание и поверку электросчетчиков, но остается обязанность следить за их сохранностью, если счетчик установлен в квартире или на участке, где стоит частный дом.

Такое решение пока принято только по электросчетчикам, установка и поверка счетчиков воды по-прежнему является повинностью граждан. До конца года из-за пандемии гражданам разрешено не проводить поверку любых счетчиков.

С 2022 года будут устанавливаться только интеллектуальные приборы учета электроэнергии.

Рядовым потребителям "умные" приборы учета позволят онлайн следить за показаниями, при этом их можно будет также проверить на самом счетчике. Также данные в автоматическом режиме будут передаваться в энергокомпании.

Внедрение интеллектуальных приборов учета не приведет к росту тарифов, новые расходы энергокомпаний будут компенсированы за счет возникающей экономии, уверены в Минэнерго.

Минэнерго

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