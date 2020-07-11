Число выявляемых в Москве случаев коронавируса за месяц сократилось в два раза

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки подтверждено 678 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заражений достигло 228 678, сообщает столичный оперштаб по контролю за коронавирусом.

Таким образом за месяц число новых случаев сократилось более чем на 50%. Уже 11 дней число новых случаев COVID-19 в Москве остаётся на уровне около 600 и не превышает раннеапрельские показатели, говорится в сообщении.

За последние сутки в Москве от COVID-19 вылечились 1002 человека, общее число выздоровевших достигло 164 096. При этом за сутки 29 пациентов с коронавирусом скончались, а общее число жертв инфекции достигло 4 116.