Жители Хабаровска вышли на акцию в поддержку арестованного губернатора Фургала

Участники несанкционированного митинга в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске Фото: Евгения Пустовит/ТАСС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Несанкционированная массовая акция в защиту арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала продолжается в Хабаровске более трех часов, правительство региона просит не допускать происшествий и завершить мероприятие.

"Сейчас мы обращаемся к вам с просьбой - не допустить беспорядков и задержаний. Вы свою позицию высказали. Мы ее разделяем вместе с вами и уважаем, это дорогого стоит. Но мы призываем вас к благоразумию. Агрессия может навредить всем, в том числе и губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Мы просим вас разойтись по домам и вернуться к своим родным и близким. Не слушайте провокаторов и не поддавайтесь их призывам", - говорится в сообщении правительства Хабаровского края.

В нем подчеркивается, что "такого единодушия еще не видел ни Хабаровский край, ни дальний Восток, ни Россия".

Несанкционированный акция началась в Хабаровске в полдень по местному времени и продолжается уже более трех с половиной часов. Участники убрали металлические ограждения, которыми была перекрыта центральная площадь и скандировали: "Свободу". Затем выдвинулись колонной по одной из проезжих частей центральной улицы, после вновь вернулись на площадь и собрались у здания правительства. Активисты выступают на крыльце здания, требуя вернуть губернатора в Хабаровск, провести объективное расследование.

За ходом акции наблюдает полиция, стихийный митинг проходит спокойно.

Как сообщили агентству в пресс-службе мэрии Хабаровска, акция не была санкционирована. Вгороде действует запрет проведение массовых публичных мероприятий из-за коронавируса.

Комментариями УМВД по Хабаровскому краю "Интерфакс" пока не располагает.

Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву.

По версии следствия, хабаровский губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах. По данным СКР, он также проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского края, а также Амурской области. Фургал арестован.