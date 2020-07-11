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В Хабаровске завершилась акция в поддержку арестованного губернатора Фургала

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Несанкционированная акция в поддержку губернатора Хабаровского края, арестованного по обвинению в организации убийства, завершилась в Хабаровске, передает корреспондент агентства "Интерфакс".

Участники стихийного митинга собрались в полдень по местному времени на центральной площади им. Ленина, где традиционно проходят военные парады и марш Бессмертного полка. Городские власти накануне оградили площадь по периметру металлическими ограждениями, объяснив это необходимостью проведения работ по ее дезинфекции, однако митингующие убрали забор и вышли на площадь. После этого колонна отправилась шествием по центральной улице имени Муравьева-Амурского, скандируя "Свободу Фургалу!". Движение автомобилей при этом пришлось остановить, а автомобилисты в знак солидарности гудели клаксонами.

В РоссииЖители Хабаровска вышли на акцию в поддержку арестованного губернатора ФургалаЖители Хабаровска вышли на акцию в поддержку арестованного губернатора ФургалаЧитать подробнее

Хабаровчане прошли от площади Ленина до площади Славы, переместились на другую улицу - Ленина и вернулись обратно, пройдя около 4-5 км. Большинство участников акции, среди которых были как молодежь, так и люди среднего и старшего поколения, были без масок. В городе действует запрет на проведение массовых публичных мероприятий. из-за пандемии COVID-19

Полиция спокойно наблюдала за происходящим, а на некоторых участках колонну сопровождала машина дорожно-патрульной службы.

После этого митинг продолжился возле входа в здание правительства Хабаровского края.

Несанкционированная акция в общей сложности продолжалась более четырех часов и обошлась без инцидентов и задержаний.

Хабаровский край Хабаровск Сергей Фургал

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