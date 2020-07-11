Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:39Заразились
на 11.07В России 720 547+6 611В мире 12 498 467+229 949

В России за сутки выявлено 6 611 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявлено 6 611 новых случаев COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в России составил 6 611, сообщает оперштаб.

Всего в стране на сегодня уже 720 547 зараженных. Это четвертое место в мире (в США 3,1 млн заболевших, в Бразилии - 1,8 млн, в Индии - 820 тыс.).

Новые случае регистрировались в 83 регионах. В Москве, сообщает оперативный штаб, 678 новых случаев COVID-19 за сутки, 29 смертей и 1002 выздоровевших.

За сутки скончались от заболевания 188 человек, за весь период жертвами COVID-19 стали 11 205 человек.

Поправились и выписаны 497 446 пациентов, в том числе 8 378 за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции в Москве вырос до 0,95 (накануне 0,92; еще днем ранее - 0,94). В России этот показатель поднялся до единицы (1,0), накануне он равнялся 0,98; еще днем ранее - 0,97.

Хроника коронавируса. Июль.

24
Темпы распространения COVID-19 в Боливии продолжают расти. В последние несколько дней по меньшей мере четыре высокопоставленных боливийских чиновника заразились коронавирусом.В Цюрихе состоялся второй выставочный этап Бриллиантовой лиги по легкой атлетике. На стадион были допущены 300 зрителей.9 июля. В Токио за минувшие сутки выявлено 224 новых случая заражения коронавирусом. Это самый большой прирост с 17 апреля, когда был установлен предыдущий антирекорд в 206 случаев.9 июля. В Йемен прибыла гуманитарная помощь со средствами защиты и медикаментами от ЮНИСЕФ, для оказания помощи в борьбе с распространением COVID-19 в разрушенной стране. На фото: кладбище в Таизе, где похоронены жертвы коронавирусной болезни.8 июля. В Израиле повысили размера штрафа за отсутствие маски на лице в общественном месте до 500 шекелей (около 10 тыс. рублей).8 июля. В Индонезии возобновили работу музеи.8 июля. В испанском городе Памплона из-за коронавируса отменили традиционные схватки быков с тореадорами.7 июля. В Сан-Паулу бары, рестораны и салоны красоты вновь открылись после трех месяцев карантина. Бразилия находится на втором месте в мире по числу подтвержденных случаев заболевания COVID-19.7 июля. Жители Мехико собираются в очередь, прежде чем войти в район, где открылись магазины.7 июля. В испанской Кордове художественные коллективы требуют поддержки искусства, так как многие объекты все еще закрыты.6 июля. В общественном транспорте Манилы (Филиппины) усилили меры санитарной безопасности пассажиров.6 июля. Парижский Лувр открылся для посетителей после ослабления ограничений.6 июля. Церкви в Рио-де-Жанейро снова открыли свои двери для прихожан.6 июля. В Южной Корее выявили 48 новых случаев COVID-19 за сутки.3 июля. Постояльцы дома престарелых в Сан-Паулу обнимают родных через пластиковую защиту.2 июля. Египет возобновил международное авиасообщение и открыл основные туристические достопримечательности, в том числе комплекс пирамид в Гизе и Каирский музей на площади Тахрир. Первыми в страну прибыли туристы из Туниса, Кувейта, Франции и Иордании.2 июля. Бразилия занимает второе место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, уступая по этому показателю лишь США. Вирус добрался до представителей коренного населения Амазонии и уже унес жизни четырех представителей племени Яномами, которые были изолированны от современной цивилизации.2 июля. Индия оказалась на четвертом месте в мире по распространению вируса - после США, Бразилии и России. Общее число случаев заболевания в стране превысило 585 тысяч.2 июля. В Токио зафиксирован рекордный с момента снятия ЧС прирост новых случаев коронавируса. Общее количество инфицированных составляет около 6,4 тысяч человек. На фото: посетители у входа в Диснейленд, который открылся после четырех месяцев перерыва.2 июля. В Таиланде возобновились занятия в школах.2 июля. Уровень смертности от инфекции в США достиг 393 человек на 1 млн населения. Всего с начала пандемии в Соединенных Штатах зафиксировано 2 727 853 инфицированных COVID-19.1 июля. В столице ЮАР прошли протесты против проведения испытаний на людях вакцины от коронавируса. 1 июля. В Москве выполнено 4,093 млн тестов на коронавирус, это абсолютный рекорд среди регионов России.1 июля. Собаки соблюдают меры социального дистанцирования в индийском Бангалоре.
Темпы распространения COVID-19 в Боливии продолжают расти. В последние несколько дней по меньшей мере четыре высокопоставленных боливийских чиновника заразились коронавирусом.
Хроника 09 января – 11 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Россия коронавирус

Новости

Экс-директор интерната в Кузбассе получила 5 лет колонии за хищение денег у инвалидов

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Жители Хабаровска вышли на акцию в поддержку арестованного губернатора Фургала

Жители Хабаровска вышли на акцию в поддержку арестованного губернатора Фургала

Попова отметила, что дети пойдут в школу первого сентября

Что произошло за день: пятница, 10 июля

Росавиация начала переговоры с зарубежными странами о возобновлении полетов

Голикова назвала условие для въезда в Россию иностранцев

Россия планирует частично возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Россия планирует частично возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Росстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса

Организаторы "Бессмертного полка" задумались о переносе шествия на осень

Организаторы "Бессмертного полка" задумались о переносе шествия на осень

Пробы воды и почвы из Норильска доставили на независимую экспертизу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');