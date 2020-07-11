В России за сутки выявлено 6 611 новых случаев COVID-19

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Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в России составил 6 611, сообщает оперштаб.

Всего в стране на сегодня уже 720 547 зараженных. Это четвертое место в мире (в США 3,1 млн заболевших, в Бразилии - 1,8 млн, в Индии - 820 тыс.).

Новые случае регистрировались в 83 регионах. В Москве, сообщает оперативный штаб, 678 новых случаев COVID-19 за сутки, 29 смертей и 1002 выздоровевших.

За сутки скончались от заболевания 188 человек, за весь период жертвами COVID-19 стали 11 205 человек.

Поправились и выписаны 497 446 пациентов, в том числе 8 378 за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции в Москве вырос до 0,95 (накануне 0,92; еще днем ранее - 0,94). В России этот показатель поднялся до единицы (1,0), накануне он равнялся 0,98; еще днем ранее - 0,97.