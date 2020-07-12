Три человека пострадали при жесткой посадке легкого самолета под Тверью

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Небольшой самолет аварийно сел под Тверью, есть пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.

По его данным, авария произошла около поселка Васильево. Самолет Zlin-43 из-за отказа техники совершил жесткую посадку и получил повреждения, сказал собеседник агентства.

На борту находилась семья из трех человек, включая ребенка.

Как рассказал источник, пилот - мужчина получил перелом руки, женщина и ребенок - ссадины.

Самолет выполнял несанкционированный полет из подмосковного Можайска.