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За ночь над территорией Ленинградской области сбили 113 БПЛА

Осколки БПЛА упали на крышу МКД во Всеволожске

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В небе над Ленинградской областью за ночь сбили 113 украинских беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко утром в понедельник.

"Над территорией региона за ночь было сбито 113 БПЛА", - написал Дрозденко в своем канале в мессенджере Max.

Губернатор отметил, что осколки дрона упали на крышу многоквартирного жилого дома во Всеволожске, последствия уточняются.

Ранее Дрозденко информировал о попадании БПЛА в промышленную зону города Кириши. Осколки беспилотника также попали в одну из квартир в городе, жильцов эвакуировали.

Аэропорт Пулково более полутора часов не принимал и не отправлял самолеты.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 ноября 2026 года Военная операция на Украине
Александр Дрозденко Ленинградская область Всеволожск
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