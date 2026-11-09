За ночь над территорией Ленинградской области сбили 113 БПЛА

Осколки БПЛА упали на крышу МКД во Всеволожске

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В небе над Ленинградской областью за ночь сбили 113 украинских беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко утром в понедельник.

"Над территорией региона за ночь было сбито 113 БПЛА", - написал Дрозденко в своем канале в мессенджере Max.

Губернатор отметил, что осколки дрона упали на крышу многоквартирного жилого дома во Всеволожске, последствия уточняются.

Ранее Дрозденко информировал о попадании БПЛА в промышленную зону города Кириши. Осколки беспилотника также попали в одну из квартир в городе, жильцов эвакуировали.

Аэропорт Пулково более полутора часов не принимал и не отправлял самолеты.