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Дмитрий Песков выписан из больницы после коронавируса

Дмитрий Песков выписан из больницы после коронавируса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вылечился от коронавируса и выписался из больницы.

Отвечая на вопрос о своем самочувствии, он сообщил "Интерфаксу", что после выписки ему предстоит еще две недели находиться дома в изоляции.

12 мая Песков сообщил, что заразился коронавирусом и находится в клинике.

Супруга пресс-секретаря фигуристка Татьяна Навка подтвердила, что у нее также выявлен COVID-19. По ее словам, у мужа ситуация была сложнее, чем у нее. Навка вылечилась и покинула клинику раньше мужа - 21 мая.

Позднее стало известно, что у Пескова была диагностирована двусторонняя пневмония. Он рассказал, что сейчас многие с этим заболеванием лечатся дома, если поражено одно легкое, но в его случае это было не так.

Дмитрий Песков коронавирус

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