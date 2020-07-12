Жители Хабаровска вечером вновь вышли на улицы в поддержку арестованного губернатора

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Жители Хабаровска проводят третью несанкционированную акцию в поддержку губернатора региона Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийства, передает корреспондент "Интерфакса" в воскресенье.

В полдень митингующие уже собирались на площади Ленина и прошли по проезжей части центральных улиц.

В Хабаровске уже десятый час вечера и митингующие снова идут по улицам. Полиция не препятствует людям.

Как сообщалось, накануне в несанкционированной акции, по данным УМВД по краю, приняли участие от 10 до 12 тыс. человек.

Сергей Фургал был арестован 10 июля. По версии следствия, хабаровский губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах.

По данным СКР, он также проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского края, а также Амурской области.