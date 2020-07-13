Трутнев заявил, что до губернаторских выборов не было данных о прошлом Фургала

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - О возможном криминальном прошлом Сергея Фургала не было известно до губернаторских выборов, а перед выборами кандидатов никто не проверяет, заявил прибывший в Хабаровск полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

"Человек любой, любой гражданин Российской Федерации, достигший возраста, установленного законодательством, имеет право быть губернатором, заявляет - я хочу быть губернатором. Поэтому нет никаких отдельных проверок", - сказал полпред.

По его словам, вопросы к Фургалу возникли после его избрания губернатором в 2018 году, когда последовал ряд проверок.

"Сказать честно, я думаю, что правоохранительные органы никогда бы не пошли на задержание действующего губернатора, если бы у них не было сто процентов железного обоснования. Но еще раз говорю: принимать решение будет суд. Если судом и президентом России будет принято решение, что Сергей Иванович Фургал больше не будет работать губернатором, то, соответственно, будут выборы", - сказал Трутнев.

"Да, за Сергея Ивановича проголосовало достаточное количество жителей. Но были и те, кто не проголосовал, и они могли этого не сделать потому, что знали факты из его биографии. Когда человек становится губернатором о нем говорят все и всё. Поэтому информации пошло намного больше", - добавил полпред.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что у МВД были данные о криминальных связях Фургала с 90-х годов.

Комментируя массовые митинги в поддержку арестованного губернатора, Трутнев отметил, что люди имеют право выражать свое мнение на происходящие события в Хабаровске.

"Событие, скажем так, жесткое, достаточно нетривиальное, поэтому есть какая-то реакция. Сергея Ивановича поддерживало и поддерживает большое количество людей", - констатировал чиновник.

По его словам, жители Хабаровского края уже продемонстрировали, что они могут определять свою волю, кого хотят видеть губернатором. Он заверил, что так будет и впредь, и в Москве будут с уважением относиться к выбору людей.

Отметив это, Трутнев резко раскритиковал работу администрации Хабаровского края, высказав претензии по разным вопросам, от недостатка инвестиций в экономику региона, до ситуации с коронавирусной инфекцией.

"Я считаю, что работа руководства Хабаровского края организована плохо, и у меня есть все на это основания. У меня есть с кем сравнивать", - заявил он журналистам.

"Ситуация по коронавирусу у вас не очень хорошая, я бы даже жестче сказал, у вас количество заболевших максимальное по Дальнему Востоку, - продолжил он. - В Хабаровском крае и максимальное количество инфицированных, и не очень хорошо с обеспечением койкоместами".

Инвесторы в регион не идут, отметил полпред.

"Причем, это не просто статистика, не просто цифры. До меня доходит очень много обращений инвесторов, которые связаны с отношением к ним чиновников, с неоплатой по контрактам. Я с ними разбираюсь, - сказал Трутнев. - Вообще для меня это каждый раз сигнал бедствия, потому что я считаю, что так администрация работать не может. В Хабаровском крае это, к сожалению, довольно часто".

9 июля Фургал был задержан, доставлен в Москву под конвоем и арестован Басманным судом до 9 сентября. В СКР заявили, что губернатора заподозрили в причастности к организации покушения на предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах. Показания на Фургала дали другие фигуранты дел об этих убийствах.

11 и 12 июля в городах Хабаровского края прошли массовые акции в поддержку губернатора. Полиция оценила численность акции в Хабаровске в 10-12 тысяч человек. Трутнев прибыл в Хабаровск 13 июля.

Сергей Фургал выиграл в 2018 году губернаторские выборы, на которые выдвинулся от ЛДПР. Во втором туре он обошел действующего главу региона, единоросса Вячеслава Шпорта. В Кремле тогда говорили, что партийная принадлежность глав региона не важна и что Москва готова работать с любыми губернаторами. Однако вскоре после выборов Хабаровск утратил статус столицы Дальневосточного федерального округа, этим статусом наделили Владивосток, а в 2019 году ЛДПР выиграла выборы в краевой парламент.