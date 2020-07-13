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МВД сообщило о резком росте числа экстремистских преступлений с начала года

Также выросло и число преступлений террористического характера

МВД сообщило о резком росте числа экстремистских преступлений с начала года
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В МВД России зафиксировали увеличение на 21,7% числа преступлений террористического характера и почти на 41% - экстремистского на территории РФ за шесть месяцев нынешнего года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

"В январе - июне 2020 года зарегистрировано 1183 преступления террористического характера (+21,7%) и 442 преступления экстремистской направленности (+40,8%)", - говорится в опубликованных ведомством статистических данных состояния преступности в стране.

Там отметили, что в январе - июне 2020 года зарегистрировано 11,4 тыс. экологических преступлений, что на 0,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом, по данным полиции, на 3% сократилось число преступлений экономической направленности, выявленных правоохранительными органами по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

"Всего выявлено 63,5 тыс. преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных составил 6,3%", - сообщили в МВД, отметив, что материальный ущерб от этой противозаконной деятельности составил 214,1 млрд руб.

МВД РФ

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