Kia отзовет в России более 5 тысяч машин из-за проблем с блокировкой руля

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Российской представительство южнокорейской Kia (ООО "Киа Моторс Россия и СНГ" отзывает в РФ 5,128 тыс. машин из-за проблем с системой механической блокировки руля, сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат машины, выпущенные с декабря прошлого года по июнь текущего.

"Не блокируется рулевая колонка автомобилей, укомплектованных механической системой блокировки (MSCL), в стояночном положении", - поясняет ведомство причину отзыва.

Уполномоченные представители ООО "Киа Моторс Россия и СНГ" проинформируют владельцев подпадающих под отзыв автомобилей письмом или по телефону о необходимости предоставить машину в ближайший дилерский центр для проведения бесплатного ремонта.

На всех отзываемых машинах заменят вал рулевой колонки, уточняет Росстандарт.