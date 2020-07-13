Опрос показал, что четверть владельцев карт в РФ могут стать жертвой мошенников

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Каждый четвертый держатель банковских карт может пострадать от злоумышленников: клиенты банкоа готовы рассказать посторонним те данные карт, которые сообщать нельзя, говорится в исследовании аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

По данным НАФИ, 82% россиян владеют хотя бы одной банковской картой, чаще всего это карты для получения заработной платы (50%), реже - дебетовые (32%) и кредитные карты (20%), а также социальные карты (27%).

Только 10% россиян, имеющих банковские карты, дали верные ответы на вопрос о том, какие данные карты можно сообщать сотруднику банка (номер карты, имя и фамилия держателя). Большинство россиян (63%) не готовы передавать никакие данные карт по телефону. Четверть россиян (27%) находятся в "группе риска": они могут стать жертвами мошенников, поскольку готовы сообщить сотруднику банка по телефону данные карт, которые сообщать нельзя (срок действия, трехзначный код безопасности с обратной стороны, код из смс-сообщения).

Треть россиян, по данным опроса НАФИ, сталкивались с мошенниками, собиравшими персональные данные. Речь идет о попытках узнать конфиденциальные данные карты по телефону и просьбах предоставить данные для денежного перевода (например, для ложной помощи знакомым или оформления несуществующего выигрыша). Также держатели карт получали сообщения или письма с вирусами или вредоносными ссылками, сообщения о подтверждении или отмене операций по карте, которые они не совершали.

Большая часть (96%) держателей, которым звонили мошенники, сообщили, что они не понесли финансовых потерь.

Зачастую атакам мошенников подвергались жители крупных городов - Москва и Санкт-Петербург (37% против 31% в среднем по стране), в возрасте от 25 до 34 лет (35%), люди, занимающие руководящие посты (41%). Реже о попытках мошенничества сообщали люди старшего возраста (26% против 31% в среднем среди возрастных групп), при этом они в целом пользуются картами менее активно.

"Довольно большая доля россиян - держателей карт, которые находятся в группе риска и готовы сообщить конфиденциальные данные своих карт, свидетельствует о недостаточном уровне просветительской работы, которая ведется банками, выпускающими карты. То, какие данные карты можно передавать, например, для денежного перевода, а какие - нет, неочевидно: банки редко сопровождают вновь выданные карты памятками с деталями", - прокомментировал результаты исследования директор по исследованиям аналитического центра НАФИ Алексей Комисаров.

Он отметил, что молодежь 18-24 лет оказалась более осведомленной о том, как не стать жертвой мошенников: 16% знают, какие данные карт можно сообщать (в среднем по возрастным группам - 10%). Тем не менее, 34% молодых людей готовы сообщить конфиденциальные данные (против 27% в среднем).

По данным НАФИ, безопасность старшей возрастной группы обеспечивается их закрытостью: наибольшая доля тех, кто считает, что никакие данные карт передавать нельзя, достигает 72% в группе старше 60 лет (в среднем по другим возрастным группам - 63%).

Всероссийский опрос проведен аналитическим центром НАФИ в июле 2020 года. Опрошено 1600 человек старше 18 лет в 136 населенных пунктах в 50 регионах России. Выборка построена на данных официальной статистики Росстата и репрезентирует население РФ по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.