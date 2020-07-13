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Жители Хабаровска снова вышли на митинг в поддержку Фургала

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Очередной несанкционированный митинг проводят жители Хабаровска в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, которому предъявлено обвинение в организации заказных убийств.

Участники акции собрались на центральной площади имени Ленина у здания правительства Хабаровского края. После колонной они двинулись по тротуару улицы Муравьева-Амурского к Комсомольской площади. Митинг немногочисленный.

Шествия, митинги и автомобильные акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала проходят в Хабаровском крае с 11 июля. Правительство региона на своем официальном сайте разместило обращение к населению с призывом проявлять свою гражданскую позицию цивилизованно и соблюдать закон.

"Мы понимаем чувства людей, которые вышли на улицы и площади. Но уже сейчас, спустя два дня, мы видим опасную тенденцию. Среди участников митингов появились люди, которые пытаются спровоцировать беспорядки. У одних просто "играет кровь", другие же, возможно, наживаются на протесте", - сказано в обращении.

Жителей также просят соблюдать тишину в вечернее время. Власти подчеркивают, что массовые скопления людей могут спровоцировать вспышку коронавирусной инфекции, так как "ежедневно в Хабаровском крае регистрируется около 100 случаев заболевания".

За последние сутки в Хабаровском крае зарегистрировано рекордное количество подтвержденных случаев коронавируса - 121, общее число достигает 5 432. Умерли 42 пациента.

Самая массовая акция в поддержку главы региона прошла в Хабаровске в субботу, 11 июля. По данным УМВД по краю, в ней приняли участие от 10 до 12 тысяч человек. Шествия и акции автомобилистов продолжились и в воскресенье, 12 июля.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован 10 июля. По версии следствия, хабаровский губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах. По данным СКР, он также проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского края, а также Амурской области.

В понедельник в Хабаровск прибыл вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

Акция в поддержку Фургала в Хабаровске

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Хроника 09 – 13 июля 2020 годаЗадержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Хабаровский край Сергей Фургал

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