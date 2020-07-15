В Кремле не в курсе возможного нового переноса "Бессмертного полка"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о возможности переноса шествия "Бессмертный полк" на более поздний срок.

"Мы знаем о предыдущей инициативе главы государства. Мне неизвестно о каких-то его новых предложениях в этой связи. Если таковые будут, то президент их озвучит", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что пока никаких новых предложений президента не было.

Ранее сопредседатель одноименного Общероссийского движения, народный артист СССР Василий Лановой сообщил, что акция может пройти 2 или 3 сентября В пресс-службе Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" "Интерфаксу" сообщили, что окончательно решение о проведении акции еще не принято.

"Мы сейчас обсуждаем сводные данные по регионам и в принципе возможность проведения шествия в указанную дату (...) Мы же хотим, чтобы во всех регионах прошло шествие одновременно и, соответственно, если какие-то регионы еще пока закрыты, мы обсуждаем вариант как с ними быть - будут ли послабления в течение двух недель или же придется, если их много, переносить (шествие). Ждем какое решение примут руководители", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что технически все регионы готовы к проведению акции, однако многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Шествие "Бессмертного полка" уже много лет проходит в России 9 мая, в День Победы. Из-за коронавируса в этом году мероприятие прошло пока только в виртуальном формате: люди выкладывали в интернете фотографии и истории своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне, а президент РФ Владимир Путин обратился к ним из Кремля, пообещав, что "Бессмертный полк" обязательно пройдет в этом году по Красной площади.

26 мая Путин предложил провести марш "Бессмертного полка" 26 июля, в День Военно-Морского флота, однако не исключил, что он вновь может быть перенесен в зависимости от эпидемиологической ситуации.