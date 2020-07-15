Экс-офицер центрального аппарата МВД получил два года колонии за вымогательство $1 млн

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Суд в Москве приговорил к двум годам колонии бывшего высокопоставленного офицера центрального аппарата МВД Павла Курмелева за вымогательство более 1 млн долларов якобы за прекращение уголовного дела.

Как сообщила "Интерфаксу" в среду представитель столичного главка Следственного комитета РФ (СКР) Юлия Иванова, "житель столицы признан виновным в мошенничестве и покушении на мошенничество в особо крупном размере".

"Приговором суда 46-летнему мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказала Иванова. Она не назвала имени осужденного.

В то же время, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что речь идет об экс-сотруднике департамента государственной службы и кадров МВД (входит в центральный аппарат министерства) полковнике полиции Павле Курмелеве.

Следствие и суд установили, что осужденный вместе с соучастниками, используя служебное положение одного из них - заместителя начальника отдела следственного департамента (СД) МВД, завладел деньгами потерпевшего на общую сумму 310 тыс. долларов (более 19 млн руб), сказала Иванова.

По данным следствия, указанную сумму якобы планировалось передать высокопоставленным сотрудникам следственного департамента МВД в качестве незаконного вознаграждения за прекращение дела о мошенничестве в отношении бизнесмена в Кемеровской области. Однако на самом деле злоумышленники такими полномочиями не обладали и оказать влияние на ход и результаты расследования не могли, отметила Иванова.

В дальнейшем, как установили в СКР, Курмелев с коллегой получили 20 тыс. долларов, являющихся частью от общей требуемой суммы в 1 млн долларов, от другого потерпевшего якобы за прекращение того же уголовного дела, но были задержаны с поличным сотрудниками ФСБ.

"В связи с заключением с обвиняемым (Курмелевым - ИФ) досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Расследование уголовного дела в отношении соучастников продолжается", - сказала Иванова.

Весной этого года широкий общественный резонанс вызвало задержание двух заместителей СД МВД Александра Бирюкова и Александра Краковского, а также следователя по особо важным делам Александра Брянцева.

По данным СКР, летом 2019 года Бирюков и Краковский с целью получить взятку от бизнесмена Альберта Худояна за смягчение его участи организовали передачу его уголовного дела из главка управления МВД по Москве в СД МВД. Все трое арестованы, они не признают вину.