Что случилось этой ночью: четверг, 16 июля

Более сотни задержанных на акции против поправок к Конституции в Москве и масштабная кибератака на твиттер-аккаунты знаменитостей

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Москве задержали более 130 участников акции против поправок к Конституции РФ. В полиции заявили, что вопрос о привлечении задержанных к ответственности решается. По словам адвоката Мансура Гильманова, в ОВД Хорошёвский на задержанных составляли протоколы. Среди задержанных были журналисты, а также член ОНК Москвы Марина Литвинович. Столичный омбудсмен Татьяна Потяева пообещала выяснить у полиции причины задержания протестующих на Пушкинской площади.

- Минюст США внес в санкционный список пять компаний и трех лиц, связанных с Евгением Пригожиным. По мнению американской стороны, эти компании и физические лица помогали российскому бизнесмену обходить уже действующие в его отношении санкции США.

- Счет жены замглавы Минфина РФ Андрея Круглова в "Белгазпромбанке" арестован "в рамках расследования уголовного дела". По данным департамента финрасследований КГК, на счету супруги российского министра 3 млн евро. У самого Круглова было два счета на сумму 8,5 млн евро, но, став замминистра финансов РФ, он прекратил сотрудничество с "Белгазпромбанком". Также Комитет госконтроля Белоруссии запросил правовую помощь у компетентных органов РФ.

- Африканское командование ВС США обвинило ЧВК "Вагнер" во ввозе мин в Ливию в обход эмбарго ООН. По его данным, "вагнеровцы" нарушили эмбарго ООН на поставку оружия в Ливию, привезя и установив в стране противопехотные мины и самодельные взрывные устройства близ Триполи и Сирта. Численность бойцов ЧВК "Вагнер" в Ливии США оценили в 2 тысячи.

- Хакеры взломали твиттер-аккаунты американских знаменитостей и от их имени предложили перевести биткоины. Твит с обещанием вернуть переведенные средства в двойном объеме появился в аккаунтах Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса, Барака Обамы, Джо Байдена, Майкла Блумберга, Uber и Apple и других. На указанный в мошенническом твите кошелек поступило более $110 тысяч. Сейчас твиттер у большинства пользователей работает, но техподдержка предупреждает о возможных проблемах с публикацией твитов.