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Хакеры взломали твиттер Илона Маска, Билла Гейтса, Барака Обамы и других знаменитостей

На взломанных страницах появились твиты с предложением перевести биткоины, чтобы получить назад вдвое большую сумму

Хакеры взломали твиттер Илона Маска, Билла Гейтса, Барака Обамы и других знаменитостей
Фото: Vostock-photo

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Хакеры разместили мошеннические записи в аккаунтах в твиттере ряда американских знаменитостей. Среди пострадавших - предприниматели Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос, Уоррен Баффетт, политики Барак Обама, Джо Байден, Майкл Блумберг, компании Uber и Apple и другие.

На взломанных страницах появились твиты с предложением "удвоить все платежи" тем, кто в течение 30 минут переведет биткоины на указанный кошелек. По данным TrendsMap.com, которые приводит Bloomberg, текст мошеннического сообщения был размещен в твиттере свыше 3 тысяч раз за четыре часа. На кошелек, указанный в твитах, было переведено 12 биткоинов, или более $110 тыс.

Служба поддержки Twitter сообщила, что компания в курсе возникших "проблем с безопасностью" и в настоящее время работает над их устранением. В другом твите пользователей взломанных аккаунтов предупредили о временной невозможности сменить пароль и публиковать записи.

Ряд пострадавших пользователей сообщили Bloomberg, что использовали надежный и пароль и двухфакторную аутентификацию. Мошеннические твиты были опубликованы с помощью веб-приложения Twitter.

Очевидная афера также привлекла внимание ФБР.

"Нам известно о сегодняшнем инциденте с безопасностью, связанном с несколькими аккаунтами в Twitter, принадлежащими высокопоставленным лицам", - говорится в заявлении отделения ФБР в Сан-Франциско.

Там также призвали общественность "не становиться жертвой этой аферы" и не переводить средства мошенникам.

Предполагается, что данная кибератака является самой крупной в истории системы безопасности Twitter.

В прошлом году хакеры взломали твиттер-аккаунт основателя соцсети Джека Дорси. На его странице появилось около 20 твитов с расистским содержанием и угрозами взрывов. В компании заявили, что системы Twitter из-за взлома аккаунта Дорси не подверглись опасности.

Twitter

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