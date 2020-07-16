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Twitter вернул большинству пользователей возможность публиковать твиты

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Служба технической поддержки Twitter сообщила, что у большинства аккаунтов снова появилась возможность писать сообщения.

В миреХакеры взломали твиттер Илона Маска, Билла Гейтса, Барака Обамы и других знаменитостейХакеры взломали твиттер Илона Маска, Билла Гейтса, Барака Обамы и других знаменитостейЧитать подробнее

"По мере того как мы продолжаем работать над исправлением (ситуации), эта функция может появляться и исчезать. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в нормальное русло", - сообщили в службе технической поддержки.

На время расследования функционал многих аккаунтов, в том числе верифицированных, будет ограничен, даже если они не имеют признаков взлома, добавили в службе. Аккаунты, которые были взломаны в результате этой атаки, останутся заблокированными, пока не будет уверенности в безопасности.

Между тем, основатель и глава Twitter Джек Дорси заявил, что поделится с общественностью подробностями ситуации со взломами, когда у него будет полное понимание произошедшего.

"Тяжелый день для нас в Twitter. Мы все чувствуем себя ужасно из-за случившегося. Мы диагностируем (проблему) и поделимся всем, чем сможем, когда у нас будет более полное понимание того, что именно произошло", - написал Дорси в своем аккаунте в твиттере.

Несколько известных аккаунтов Twitter, в том числе бывшего вице-президента США Джо Байдена, бывшего президента Барака Обамы, генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска и соучредителя Microsoft Билла Гейтса, разместили в среду аналогичные твиты с просьбой пожертвовать биткоины, обещая вернуть их в двойном размере через полчаса. Все сообщения включали адрес одного и того же биткоин-кошелька, в который за последние несколько часов было вложено более $110 тыс. Неясно, поступили ли эти деньги от ничего не подозревающих пользователей или от самих мошенников.

Предполагается, что данная кибератака является самой крупной в истории системы безопасности Twitter.

Twitter Джек Дорси

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