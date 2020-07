США ввели санкции против компаний и лиц, связанных с Пригожиным

Попавшие в санкционные списки, по мнению американской стороны, помогали Пригожину обходить уже действующие ограничительные меры

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Власти США добавили в санкционные списки пять компаний и трех физических лиц, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, сообщает американский Минфин.

В пресс-релизе министерства уточняется, что речь идет о мерах против компаний, базирующихся в Судане, Гонконге и Таиланде и помогавших Пригожину обходить уже действующие американские санкции.

"Лица, против которых мы сегодня принимаем меры, напрямую помогали Пригожину проводить свои операции. Также они пытались дискредитировать и остановить протестующих, требующих демократических реформ в Судане", - сказано в пресс-релизе.

В санкционный список SDN List Минфин США добавил Игоря Лавренкова, Андрея Манделя и Михаила Потепкина. Это так называемый "черный список" лиц и организаций, с которыми американцам запрещено вести бизнес.

Также санкции вводятся в отношении компаний "М-Инвест", Meroe Gold Co., Ltd, Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp And Exp Co., Limited, Shine Dragon Group Limited и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company Limited.

"Евгений Пригожин и контролируемая им сеть эксплуатируют природные богатства Судана ради личного обогащения. Кроме того, они распространяют свое злонамеренное влияние по всему миру", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Глава американского Минфина добавил, что США будут добиваться привлечения к ответственности и "других "отрицательных" действующих лиц", "и тогда Судан и другие страны получат возможность самостоятельно принимать решения".

