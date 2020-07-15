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Счет жены замглавы Минфина РФ Круглова в "Белгазпромбанке" арестован

По данным Комитета госконтроля Белоруссии, на счете 3 млн евро

Счет жены замглавы Минфина РФ Круглова в "Белгазпромбанке" арестован
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Комитет госконтроля (КГК) Белоруссии сообщил об аресте счета жены замминистра финансов РФ Андрея Круглова в "Белгазпромбанке" и запросил правовую помощь у компетентных органов РФ.

Как заявили в сюжете госканала "Беларусь 1", в Белгазпромбанке был разработан эксклюзивный договор по размещению валютного займа.

"Данный банковский продукт нигде не афишировался, поскольку был создан под одного человека - гражданина РФ Круглова Андрея Вячеславовича", - сказал в эфире замначальника управления департамента финрасследований (ДФР) КГК Дмитрий Дягилев.

По словам Дягилева, за время существования банка было заключено только три договора займа с физлицами - нерезидентами Белоруссии: два с Кругловым на общую сумму 8,5 млн евро и один с его женой на 3 млн евро. В сюжете сказано, что, заняв кресло замминистра финансов РФ, Круглов прекратил сотрудничество с "Белгазпромбанком".

"В настоящее время в "Белгазпромбанке" размещены только денежные средства супруги Круглова на общую сумму 3 млн евро. В рамках расследования уголовного дела на данные средства наложен арест", - сказал представитель ДФР КГК.

Он добавил, что "для установления всех обстоятельств противоправных деятельности через Генеральную прокуратуру в компетентные органы Российской Федерации направлены международные поручения для оказания правовой помощи".

Круглов в 2015-2019 годах занимал пост заместителя председателя правления ПАО "Газпром". В 2015 году он был награжден указом президента Белоруссии Александра Лукашенко Орденом "Франциска Скарыны" за "Значительный личный вклад в укрепление и развитие белорусско-российских культурных связей".

Дело "Белгазпромбанка"

Экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико вместе со своим сыном Эдуардом был задержан 18 июня, вскоре после объявления о своих президентских амбициях. После задержания вопреки процедуре к Бабарико и его сыну не были допущены адвокаты.

Бабарико обвиняют в "отмывании" средств, полученных преступным путем повторно либо в особо крупном размере; уклонении от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере и дачи взятки повторно либо в крупном размере.

Правозащитники признали Бабарико политическим заключенным. С требованием выпустить претендента на пост президента выступил Европейский союз.

Белорусский ЦИК подтвердил достоверность более чем 165 тыс. подписей в поддержку выдвижения Бабарико кандидатом в президенты - больше только у действующего президента Александра Лукашенко, однако 14 июля ЦИК отказался зарегистрировать Бабарико в качестве кандидата в президенты.

Президентские выборы в республике должны пройти 9 августа.

Белоруссия Россия Белгазпромбанк Андрей Круглов

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